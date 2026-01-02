RECIBÍ EL NEWSLETTER
6 DE ENERO

Vecinos del barrio Borro celebran a los niños en Reyes y piden colaboración para que todos tengan su regalo

La historia de esta celebración en el barrio comenzó hace 26 años, para que los niños tengan un espacio donde jugar, divertirse y llevarse un juguete a casa.

festejos-anteriores-dia-del-niño-barrio-borro

Solicitan colaboración para celebrar el Día de Reyes en el barrio Borro y que los niños del barrio tengan sus regalos.

"Estamos tratando de conseguir juguetes en buen estado, jugo, alfajores", dijo Luis Larrosa, uno de los vecinos que organiza la celebración de ese día en el barrio.

Desde hace 26 años realizan la fiesta que "empezó como un juego".

la mayoria de los ahogamientos de ninos ocurren en piscinas del hogar: profesor de natacion explica como evitarlos
Seguí leyendo

La mayoría de los ahogamientos de niños ocurren en piscinas del hogar: profesor de natación explica cómo evitarlos

Estaban "sentados entre amigos, en una mesa", cuando salió la idea de celebrar a los niños. Empezó con su esposa, madre de sus hijos mayores, que estuvo a la par hasta su muerte en 2012. Ahora, sigue él, inspirado en su propia niñez.

"Hay juegos, se les da sorpresa. Cuando se puede, traemos juegos. Todo que ellos se puedan divertir durante la tarde", agregó Larrosa.

"Me siento bien haciendo esto. Porque fui niño también y cuando niño vi muchas cosas feas. Ponele, él tenía un juguete lindo, nuevo, y el otro lo miraba", relató.

El número para colaborar es 097 463 273.

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca

Te puede interesar

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
  video
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Dejá tu comentario