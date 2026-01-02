Vecinos del barrio Borro celebran a los niños en Reyes y piden colaboración para que todos tengan su regalo

Solicitan colaboración para celebrar el Día de Reyes en el barrio Borro y que los niños del barrio tengan sus regalos.

"Estamos tratando de conseguir juguetes en buen estado, jugo, alfajores", dijo Luis Larrosa, uno de los vecinos que organiza la celebración de ese día en el barrio.

Desde hace 26 años realizan la fiesta que "empezó como un juego".

Estaban "sentados entre amigos, en una mesa", cuando salió la idea de celebrar a los niños. Empezó con su esposa, madre de sus hijos mayores, que estuvo a la par hasta su muerte en 2012. Ahora, sigue él, inspirado en su propia niñez.

"Hay juegos, se les da sorpresa. Cuando se puede, traemos juegos. Todo que ellos se puedan divertir durante la tarde", agregó Larrosa.

"Me siento bien haciendo esto. Porque fui niño también y cuando niño vi muchas cosas feas. Ponele, él tenía un juguete lindo, nuevo, y el otro lo miraba", relató.

El número para colaborar es 097 463 273.