Vecinos cortan la ruta en San Luis en reclamo de mayor seguridad en la zona

Plantean que en invierno la situación es peor, porque la comisaría más cercana está en Cuchilla Alta, e informan sobre una escasa comunicación con la policía

“Parece que no hay político que pueda arreglarlo” comentó un vecino a Subrayado “Ya no aguantamos más” y reclaman por crímenes no resueltos.

El tránsito está enlentecido por unos 4km en la zona, con una demora estimada de 15 minutos.