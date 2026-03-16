Vecinos de Casupá rechazan instalación de represa y entregaron carta a Orsi: "Es mucho el daño que se va a hacer", dijeron

Familias de la localidad de Casupá que rechazan la instalación de la represa trasladaron la inquietud a través de una carta al presidente Yamandú Orsi .

Uno de los vecinos dijo a Subrayado que siguen con la esperanza de que la represa no se construya ya que es mucho el daño que se va a hacer.

"Nosotros como productores de la zona vemos que es una cuestión de que no tenemos un caudal de agua para solucionar un problema tan grave", comentó uno de los lugareños. Además, destacó que se producirá un daño ambiental en la zona ya que se cortarán 400 hectáreas de monte indígena.

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Una de las productoras dijo que van a tratar hasta último momento de que no se construya.

"Hemos enviado cartas y jamás ninguna fue contestada. Entonces nos llegó la noticia de que iba a estar ahí inaugurando el frigorífico y aprovechamos la oportunidad para acercarnos y de primera mano entregarle ese papel, esa documentación y solicitarle que por favor nos conceda una reunión mano a mano con las personas que viven en la zona", indicó.

Y añadió: "Desde que salió esto del proyecto de la represa vivimos en una incertidumbre constante, porque no sabemos qué vamos a hacer ni cuánto tiempo vamos a estar acá, ni cuándo nos tenemos que ir".

Consultado sobre una encuesta que arrojó que más del 80% de la gente de la zona está de acuerdo con la construcción de la represa, el vecino dijo que discrepa con eso ya que ese porcentaje no está a favor.

Según un comunicado difundido por los vecinos y productores, la carta al mandatario “incluye análisis técnicos que cuestionan la viabilidad de la represa, imágenes actuales del arroyo Casupá y de varios de sus afluentes afectados por la sequía, y un anexo con propuestas hídricas alternativas”. Entre ellas, dice la nota, “se mencionan un trasvase desde Rincón del Bonete, otro desde el río Yi, la conexión desde Laguna Negra, una fuente externa de abastecimiento con captación en Juan Lacaze, la propuesta de MOVUS para reparar la red de cañerías de OSE —que presenta pérdidas estimadas de hasta dos tercios del agua potable—, la instalación de una planta desalinizadora en la costa este y soluciones aplicadas en países con escasez hídrica como Arabia Saudita, Israel, Chile, Brasil y Perú”.

Los firmantes de la carta al presidente piden que estas alternativas sean analizadas técnicamente “y que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental, considerando los cambios sustanciales ocurridos desde 2020 en el uso del suelo, en particular el aumento de la forestación, la sequía registrada entre 2022 y 2023 y el actual contexto de déficit hídrico”.