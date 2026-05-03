RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTEGRANTES DEL PI-CNT

Cancillería informó liberación de uruguayos de la flotilla interceptada por Israel

De Creta fueron a Barcelona y de allí a Madrid, para partir a Montevideo. Cancillería informó que esto ocurrió tras gestiones consulares en Europa.

Foto: AFP

Foto: AFP

AFP

Los uruguayos Daniela López y Jorge Vignolo, que iban en la flotilla Global Sumud interceptada por Israel la semana pasada, fueron liberados y Cancillería informó sobre su retorno a Uruguay.

Tras gestiones consulares en Europa, los dos uruguayos, integrantes del PIT-CNT, viajaban este fin de semana desde Creta hacia Barcelona, de allí irán a Madrid. Desde España partirían luego a Montevideo.

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.
Seguí leyendo

Argentina: denuncian amenazas de Pablo Laurta a familiares de las víctimas desde la cárcel

Lo más visto

Foto: AFP.
combustibles

Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
caso moisés

Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
ARTIGAS

Un joven de 19 años murió en un siniestro múltiple en Bella Unión; investigan las causas del choque
Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.
preso en Gualeguaychú

Argentina: denuncian amenazas de Pablo Laurta a familiares de las víctimas desde la cárcel
Foto: AFP
INTEGRANTES DEL PI-CNT

Cancillería informó liberación de uruguayos de la flotilla interceptada por Israel