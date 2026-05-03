Los uruguayos Daniela López y Jorge Vignolo, que iban en la flotilla Global Sumud interceptada por Israel la semana pasada, fueron liberados y Cancillería informó sobre su retorno a Uruguay.
Cancillería informó liberación de uruguayos de la flotilla interceptada por Israel
De Creta fueron a Barcelona y de allí a Madrid, para partir a Montevideo. Cancillería informó que esto ocurrió tras gestiones consulares en Europa.
Tras gestiones consulares en Europa, los dos uruguayos, integrantes del PIT-CNT, viajaban este fin de semana desde Creta hacia Barcelona, de allí irán a Madrid. Desde España partirían luego a Montevideo.
Durante el acto por el Día de los Trabajadores este viernes 1 de mayo, el PIT-CNT denunció que dos de sus compañeros y dirigentes fueron “secuestrados por el ejército de Israel” cuando iban en la flotilla Sumud hacia Gaza con el objetivo “abrir un corredor humanitario”, dijo Javier Díaz, vicepresidente de la central sindical.
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