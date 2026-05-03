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Un joven de 19 años murió en un siniestro múltiple en Bella Unión; investigan las causas del choque

El siniestro fue protagonizado por dos motos, un auto y una camioneta. Hay dos lesionados, una mujer de 29 años y un joven de 21.

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Imagen de archivo. 

Un joven de 19 años fue la víctima fatal de un siniestro que ocurrió en la noche de este sábado, en Bella Unión.

Sobre las 20:00 horas, en el kilómetro 626 de la ruta 3, dos motos, un auto y una camioneta protagonizaron el siniestro, por causas que aún deben ser determinadas por los investigadores.

El fallecido conducía una de las motos. La otra, era manejada por un joven de 21 años, que resultó lesionado leve con una fractura.

El siniestro ocurrió en Bv. Battle y Ordoñez y Cádiz. Fotos: Beatriz Martínez. 
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La camioneta era conducida por una mujer de 32 años, quien resultó ilesa y no había consumido alcohol, de acuerdo a la espirometría. Junto a ella, viajaba otra mujer de 29 años, que fue trasladada politraumatizada al Hospital de Bella Unión.

En el auto viajaban el conductor, un hombre de 36 años (tampoco había consumido alcohol) y una mujer de 30 años. Los dos salieron ilesos del hecho.

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