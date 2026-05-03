Argentina: denuncian amenazas de Pablo Laurta a familiares de las víctimas desde la cárcel

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.

El uruguayo Pablo Laurta, preso en Argentina por los femicidios de su expareja y exsuegra y por el homicidio de un remisero, fue denunciado por amenazas a la familia de las víctimas, informaron medios del país vecino.

La denuncia fue presentada por la abogada de la familia, Marina Romano, quien solicitó medidas que impidan cualquier contacto del criminal, que envió mensajes amenazantes desde la cárcel de Gualeguaychú. De acuerdo a Romano, Laurta envió mensajes intimidatorios a Laura Giardina, hermana de su expareja asesinada, en los que escribió: "Pronto voy a recuperar la libertad, ya sabés quién soy" y "tarde o temprano se sabrá la verdad", informó Página 12.

Laurta fue detenido en octubre de 2025 y es investigado por los tres crímenes. También lo investigan por tenencia de material de abuso sexual infantil.