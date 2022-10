Vecinos de Casavalle se sienten aislados porque la línea de ómnibus 405 no entra al barrio

Vecinos de los barrios Casavalle y Peñarol denuncian que se quedaron aislados y a pie producto de la decisión de la empresa de ómnibus Coetc y sus trabajadores de no entrar a la zona dada la agresividad que se ha registrado en los últimos tiempos hacia unidades de la cooperativa.

“Acá la gente trabaja, estudia. Necesitamos llevar a un niño a un control, a un médico, no puede ser que tenemos que caminar con un niño a upa 15 cuadras para tomar un ómnibus”, compartió una vecina.

Desde Casavalle a pie se comunicaron con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para solicitar una solución. “Si Coetc no tiene la posibilidad o no se sienten seguros o no les interesa la zona, que liciten la línea y se la den a otra empresa”, marcó Andrada.

La Asociación de Trabajadores de las Cooperativas del Transporte sostiene que la decisión de no ingresar a esa zona fue de la empresa Coetc y que los trabajadores estuvieron de acuerdo. La medida se tomó por diferentes episodios que se dieron la última semana en la zona.

“Lamentablemente tuvimos episodios de pedreas reiterados en la última semana y el viernes de noche tomamos la decisión de cortar la línea de no ir al destino habitual, que es en Peñarol, e ir solamente hasta Aparicio Saravia y Mendoza, hasta que estén dadas las garantías”, explicó Miguel Marrero, de la asociación, y señaló que están en diálogo con vecinos y autoridades. “El viernes hubo cinco pedreas en dos horas, en el mismo lugar” y que hubo ocasiones anteriores en las que dispararon a los vehículos, agregó. Desde el año 2019 se vienen denunciando situaciones como rapiñas y agresiones a conductores.

Los trabajadores piden también que haya más seguridad en los vehículos, como laminado protector en los ómnibus o que todos tengan cámaras de seguridad que transmitan en tiempo real.