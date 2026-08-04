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Vecina fue a tirar la basura y encontró un yacaré al lado del contenedor; el reptil está bajo cuidado veterinario

El animal estaba en una caja tapado con una manta. Se trata de una cría, que es evaluada por especialistas. Luego, se determinará si el ejemplar podrá ser liberado.

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Una vecina del barrio La Unión encontró una cría de yacaré abandonada al lado de un contenedor de residuos cuando salió a tirar la basura.

El animal estaba en una caja tapado con una manta. Al destaparlo, la mujer se llevó una sorpresa. Primero, pensó que era un lagarto, pero luego resolvió comunicarse con la organización Alternatus Uruguay, les envió fotos y ahí le confirmaron que se trataba de un yacaré.

Tras el hallazgo y por unos días, el reptil estará al cuidado del veterinario Gonzalo Tomma. El especialista indicó que por ser un reptil, el yacaré depende de la temperatura y en esta época del año se encontraría brumando (hibernando).

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Tomma dijo que desde que fue hallado el lunes el animal está recibiendo calor para activar su metabolismo y evaluar sus funciones biológicas. La cría de yacaré tiene pequeñas heridas, para lo que le hicieron radiografías.

"Se lo ve sano, por suerte", aseguró. Tras la evaluación médica, el animal será derivado al centro de la organización Alternatus Uruguay. El Ministerio de Ambiente está al tanto de la situación. Luego, los técnicos evaluarán para determinar si está apto para ser liberado.

El yacaré es un animal de hábitos acuáticos que se puede encontrar principalmente al norte del río Negro. Su caza está prohibida.

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