La estrategia de Rocha para prevenir el picudo rojo: un fondo similar al del covid y "sacrificar palmeras"

El picudo rojo se convirtió en una preocupación para todo el país, pero principalmente en Rocha , donde los palmares son parte del patrimonio natural.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, informó la semana pasada que una comisión trabajará en esta materia, que afecta a unos seis departamentos, incluido Montevideo.

En Rocha, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) viene trabajando desde 2022, cuando ingresó el picudo rojo al país, para prevenir que afecte a los palmares. Ahora, el insecto que devasta palmeras está en San Carlo, Maldonado, por lo que está próximo al acervo natural rochense.

Seguí leyendo Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta

El director del Cecoed en Rocha, Daniel Silvera, explicó que en 2022 lo que se hizo en principio fue un relevamiento de todas las palmeras fénix del departamento, que son las principalmente afectadas por el insecto. "Ya tenemos casi todo relevado, nos están faltando los espacios privados que no las tenemos", indicó.

"Todavía en el departamento no tenemos picudo, no hay. Entonces hemos hecho un par de acciones que hemos elevado con un grupo que hemos creado, que están integrando todos los Ministerios -Transporte, Obras Públicas, Ambiente-, la Intendencia y el Centro Universitario Regional del Este (Cure). Entonces en base a eso se hizo un plan de trabajo, en el cual se determinó que había que hacer una barrera para detenerlo", explicó Silvera.

La barrera es "contaminar todas las palmeras fénix en los bordes, a los efectos que el animal no llegue. Para eso sacrificamos palmeras. Fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, nosotros elevamos y entendieron que era una buena acción".

En la segunda etapa, la Intendencia de Rocha trabajará con productos químicos en palmeras sanas en espacios públicos.

"Se le hizo una comunicación a todos los privados que tenian o que tienen palmeras fénix en su propiedad, que deberían de tratarla. De no poder, comunicar a la Intendencia para buscar la solución", señaló Silvera.

La inversión prevista para la primera parte del plan es superior a 3 millones de pesos.

"Esto es como el covid. Hoy nos vacunamos todos. Pasó el covid pero nos seguimos vacunando y esto hay que seguirlo vacunando", remarcó.

Además, se pensó en un "fondo picudo", para que particulares y empresas puedan colaborar para sumar a los recursos para proteger las palmeras.