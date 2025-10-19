Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió en un siniestro de tránsito en ruta 8. El vehículo que conducía impactó contra la cabina del peaje de Cebollatí y falleció en el lugar.
Choque contra cabina del peaje de Cebollatí: un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió en el lugar
Ocurrió en la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 207 de ruta 8. Investigan las causas.
El hecho ocurrió a las 10:30 de este domingo, a la altura del kilómetro 207.
La víctima conducía de sur a norte y todavía no fueron determinadas las causas del siniestro. Quien murió era el único ocupante del vehículo.
El tránsito se canaliza por senda oeste, informó Caminera.
En desarrollo.
