Choque contra cabina del peaje de Cebollatí: un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió en el lugar

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió en un siniestro de tránsito en ruta 8. El vehículo que conducía impactó contra la cabina del peaje de Cebollatí y falleció en el lugar.

El hecho ocurrió a las 10:30 de este domingo, a la altura del kilómetro 207.

La víctima conducía de sur a norte y todavía no fueron determinadas las causas del siniestro. Quien murió era el único ocupante del vehículo.

El tránsito se canaliza por senda oeste, informó Caminera. En desarrollo.

