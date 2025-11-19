Valentina: la vida de la ganadora de La Voz Kids en el centro "Impulso"

El Centro Educativo Impulso celebra el combate a la deserción liceal y la mejora en la calidad de educativa, porque esa es la misión por la que surgió en el barrio Casavalle en 2013, pero también festeja con entusiasmo el éxito personal de sus alumnos, y así fue con Valentina Sosa, la ganadora de La Voz Kids 2025.

Valentina brilló en el ciclo de Canal 10 por su canto, su simpatía y su voluntad para crecer, mejorar, y ser buena compañera de su equipo, y eso fue valorado por el equipo de producción, como lo es en su colegio. Subrayado fue a visitar a Valentina, a sus docentes y a sus compañeros de estudio y ahí nació este informe.

“Impulso” nació en 2013 como “una propuesta educativa de calidad con el propósito de eliminar la brecha de aprendizaje en contexto de pobreza”, se lee en el sitio de esta institución, y agrega: “Dimos respuesta a la deserción liceal en Uruguay y nos fuimos profesionalizando y creciendo convencidos de que el código postal no define tu futuro”.

Hoy con unos 1.350 estudiantes que ingresaron por concurso, el centro funciona a tiempo completo con una propuesta integral e interdisciplinaria.

La propuesta incluye deportes, artes e inglés, además de un acercamiento al mundo laboral y un seguimiento a las trayectorias de exalumnos que forman parte de la comunidad

Además del contenido académico, los estudiantes cuentan con acompañamiento psicológico y social, además de la creación de hábitos.