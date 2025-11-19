Maestro rural regaló su bicicleta a un alumno: "Vos podés llegar lejos, mucho más lejos de lo que imaginas"

Rodrigo es un maestro nuevo en la escuela y durante todo este año hizo kilómetros y kilómetros en su bicicleta para ir a dar clases.

Esta es una historia de vocación y de amor: vocación y amor por educar, por ayudar al otro; la historia de un maestro rural de 34 años y de Alan, su alumno de 12 años.

El estudiante se había enamorado de la bicicleta de su maestro. Rodrigo se la regaló y con este gesto quiso enseñarle todo.

"Hola campeón, hoy quiero regalarte más que una bicicleta, quiero recordarte un mensaje, vos podés llegar lejos, mucho más lejos de lo que imaginas". Así comienza la carta que el maestro le entregó a su alumno de la escuela rural N°11, ubicada en Paguero, un paraje en lo profundo del departamento de Artigas.

"El niño cuando me vio llegar en bicicleta me dice esa bicicleta me encanta, maestro. Empezás a conocer a tus alumnos y empezó a manifestar que soñaba con tener una bicicleta así".

Y agregó: "Los padres son laburantes en el campo y estaban viendo la posibilidad de comprarle, no le habían asegurado nada y ahora a fin de año le habían que era muy difícil que le compraran. Entonces yo ya venía evaluando de mitad de año para adelante en regalarle la bicicleta como un premio por el esfuerzo de él".

La carta continúa diciendo: "Esta bicicleta me acompañó en caminos difíciles, en días de cansancio y también en momentos de alegría. Cada vez que pedalee aprendí algo. Cuando uno sigue, aunque cueste, siempre llega más lejos. Por eso te la doy a vos. Porque cada día veo cómo intentás, cómo te esforzás, cómo aprendés y cómo nunca te rendís. Vos tenés una fuerza especial de esas que hacen que una persona crezca y logre cosas grandes. Cada vez que subas a esta bici, quiero que recuerdes algo:siempre podés dar un pedaleo más. Incluso cuando parezca difícil. Cada pedaleo es un paso hacia tus sueños".

Y finaliza: "En cada enseñanza que te dejo seguirá acompañándote una parte de mí. Confío en vos. Creo en vos. Y estoy seguro de que vas a llegar muy lejos en la vida. Disfrutala, cuidala y sobre todo: seguí avanzando. El mundo tiene muchos caminos esperándote. Con todo cariño, tu maestro, Rodrigo Martínez".

Subrayado dialogó con el director del Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales, Limber Santos, quien comentó que actualmente hay mil escuelas rurales en todo el país y más de 760 tienen un solo maestro; más de 17 mil niños concurren a ellas.

"No necesariamente son niños rurales porque algunas escuelas, sobretodo en departamentos del sur, muchas también reciben niños que son del pueblo o de la ciudad. La escuela rural sigue manteniendo un clima familiar, podríamos decir, hay algo así como una pedagogía de cercanía".