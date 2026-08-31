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DE 6 A 15 AÑOS

MSP habilitó la agenda para vacunar a niños de 6 a 8 años contra el meningococo

Con este nuevo grupo etario, la vacunación antimeningocócica se habilitó de forma gratuita y universal a niños y adolescentes de 6 a 15 años.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó este lunes de tarde la agenda e incorporó a los niños de 6 a 8 años a la vacunación contra el meningococo.

Con este nuevo grupo etario, la vacunación antimeningocócica se habilitó de forma gratuita y universal a niños y adolescentes de 6 a 15 años. "Podemos decir que a partir de hoy, todos los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 15 años pueden anotarse para vacunarse los que todavía no se han vacunado contra el meningococo", indicó.

Lustemberg recordó que desde el año pasado la vacunación contra el meningococo C y B había sido incorporada en niños de edades de dos meses, cuatro meses, un año y 15 meses. En estos casos, la vacunación es sin agenda en los vacunatarios públicos o privados.

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La agenda se habilitó en departamentos como Montevideo y Canelones. En Tacuarembó y Paysandú se vacunará sin agenda. En otros, como Cerro Largo, Flores, Florida, Soriano y Lavalleja la vacunación será mixta, espontánea y con agenda. En el resto del país, las dosis se aplicarán por turnos a través de la agenda digital, detalló la ministra.

La ministra indicó que trabajan junto a Agesic en el soporte de la agenda y que si cae la plataforma, se abrirá en las horas siguientes. Lustemberg dio la tranquilidad a las familias que hay vacunas suficientes para vacunar a todos los niños y adolescentes de dos y cuatro meses, de un año, de 15 meses, y de 6 a 15 años.

Acceda aquí a la agenda del MSP.

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