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IA EN URUGUAY

UTEC trabaja en interfaz entre cerebro y computadora para permitir comunicación en personas con parálisis motriz severa

"La idea es intentar ver si lo que imagina la persona, a través de encefalogramas y otras señales podemos decodificar ese trazo", explicó el bioingeniero y docente Lucas Balderazzi.

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La UTEC trabaja en un proyecto de interfaz entre el cerebro y una computadora que busca generar soluciones para la vida cotidiana de personas con parálisis motriz severa.

Lucas Balderazzi es bioingeniero, docente del laboratorio de Neurociencia e Inteligencia Artificial Aplicada de UTEC y trabaja en este proyecto.

"Estudiar la factibilidad de decodificar el trazo imaginado a partir de electroencefalogramas de superficie", dijo Balderazzi sobre el objetivo de este proyecto. En términos más sencillos, señaló que "la idea es intentar ver si lo que imagina la persona -la persona va a estar dibujando letras en una tablet, y después lo que va a intentar hacer es imaginar que está dibujando esa letra- a través de electroencefalogramas y otras señales que nosotros registramos podemos decodificar ese trazo".

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A nivel internacional "existen reportes de que se ha logrado, pero utilizando electroencefalograma invasivo", pero en Uruguay buscan que se haga sin invadir el cerebro, con señales del cuero cabelludo.

"Nos permitiría conocer qué patrones cerebrales nos permiten decodificar la letra A, E, M, por ejemplo, que la persona está imaginando que la está dibujando", explicó el docente.

Entre los objetivos está "intentar devolver funcionalidades perdidas a personas que tengan, por ejemplo, alguna parálisis motriz severa".

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