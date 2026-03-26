RECIBÍ EL NEWSLETTER
INCLUYE VARIOS DEPARTAMENTOS

UTE realizó 5 llamados laborales para operarios y pasantes; el plazo vence el 6 de abril a las 16 horas

El llamado incluye 47 cupos para pasantes y más de 60 cargos de operarios, con puestos en Montevideo, la región este, centro-oeste y norte.

LOGO-UTE-NUEVO--GUB

UTE lanzó una nueva convocatoria laboral con más de 100 oportunidades en distintas áreas y puntos del país.

El llamado incluye 47 cupos para pasantes y más de 60 cargos de operarios, con puestos en Montevideo, la región este, centro-oeste y norte.

Las postulaciones están dirigidas principalmente a estudiantes y egresados de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, especialmente en áreas vinculadas a la electricidad, el mantenimiento industrial, la mecánica y la automatización.

valdomir dijo que es buena noticia la posibilidad de invertir en planta de ute y no en iniciativas de dudosa rentabilidad
Seguí leyendo

Valdomir dijo que "es buena noticia" la posibilidad de invertir en planta de UTE y no "en iniciativas de dudosa rentabilidad"

Entre los requisitos básicos, se destaca que para los cargos de operarios se solicita tener aprobado al menos el primer año del segundo ciclo técnico, sin materias previas, y un avance en segundo año, o directamente ser egresado de bachilleratos técnicos vinculados al área eléctrica o industrial.

En el caso de las pasantías y algunos cargos en Montevideo, se exige ser egresado del bachillerato técnico profesional en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, tanto en baja como en media, alta y extra alta tensión.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal web de UTE y estarán abiertas hasta el 6 de abril a las 16 horas.

Desde el organismo se advierte que tanto la inscripción como la carga de documentación deben ser confirmadas por correo electrónico, y en caso de no recibir esa confirmación, se recomienda repetir el proceso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
El Informe de Nubel Cisneros

Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"

Te puede interesar

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
HOGAR CUFRÉ

Toma de rehenes en Inisa: 8 menores accedieron a llave, 3 escaparon pero fueron recapturados
Foto: FocoUy. 
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.
documento

Una a una, estas son las medidas del plan de seguridad y sus prioridades

Dejá tu comentario