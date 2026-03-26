UTE realizó 5 llamados laborales para operarios y pasantes; el plazo vence el 6 de abril a las 16 horas

UTE lanzó una nueva convocatoria laboral con más de 100 oportunidades en distintas áreas y puntos del país.

El llamado incluye 47 cupos para pasantes y más de 60 cargos de operarios, con puestos en Montevideo, la región este, centro-oeste y norte.

Las postulaciones están dirigidas principalmente a estudiantes y egresados de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, especialmente en áreas vinculadas a la electricidad, el mantenimiento industrial, la mecánica y la automatización.

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Entre los requisitos básicos, se destaca que para los cargos de operarios se solicita tener aprobado al menos el primer año del segundo ciclo técnico, sin materias previas, y un avance en segundo año, o directamente ser egresado de bachilleratos técnicos vinculados al área eléctrica o industrial.

En el caso de las pasantías y algunos cargos en Montevideo, se exige ser egresado del bachillerato técnico profesional en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, tanto en baja como en media, alta y extra alta tensión.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal web de UTE y estarán abiertas hasta el 6 de abril a las 16 horas.

Desde el organismo se advierte que tanto la inscripción como la carga de documentación deben ser confirmadas por correo electrónico, y en caso de no recibir esa confirmación, se recomienda repetir el proceso.