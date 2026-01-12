RECIBÍ EL NEWSLETTER

UTE estima que en las próximas horas quedarán restablecidos todos los servicios afectados por el temporal

Los trabajos continuaban este lunes, cuando sobre el mediodía había unos 1.300 clientes de Montevideo y Canelones sin luz. Desde UTE, realizan recomendaciones en casos de emergencias.

Autoridades de UTE informaron que hasta este lunes a mediodía restaban por restablecer unos 1.300 servicios de energía eléctrica en Montevideo y Canelones tras el ciclón extratropical del sábado.

El gerente de Distribución de UTE, Luis Cataldo, destacó el trabajo realizado por las cuadrillas de la empresa desde el temporal. En la tarde del domingo, se terminaron de restituir todos los servicios afectados en Maldonado.

En cuanto a Montevideo y Canelones, la previsión es que se restablezcan en el correr de la jornada, indicó. Más de 350 personas se han dedicado a los trabajos en los tres departamentos y en San José.

Además de los servicios afectados por el temporal, hay unos 350 a 400 avisos por situaciones de peligro en la red eléctrica que deberán ser atendidos.

EMERGENCIAS

El gerente de Distribución de UTE señaló que, ante casos de emergencia como los del pasado sábado, la población se puede comunicar por igual con UTE o al 911, y es preferible no tomar ninguna medida hasta que llegue la ayuda.

Cataldo realizó recomendaciones de cómo se debe actuar en esos casos.

