Hay cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio

Hubo incidentes en el Campeón del Siglo. Los hinchas de Peñarol debían esperar a que saliera el ómnibus de Nacional para retirarse, pero comenzaron a apedrear a la Policía. En ese contexto, los efectivos utilizaron balas de goma.

El jefe de Policía de Montevideo sostuvo que los hinchas de Peñarol tenían escondida pirotecnia en una pieza que estaba escondida detrás de una pared revocada. Será investigado por Fiscalía. “Lo que es claro es que nos empezaron a agredir, hubo que protegerse”, dijo Alfredo Clavijo sobre los incidentes en el Campeón del Siglo que llevaron a los efectivos a disparar balas de goma. Hay cinco detenidos y cuatro policías lesionados leves.

"El operativo se dio dentro de lo planificado, se fueron cumpliendo las diferentes etapas. Entendemos que el desarrollo fue con normalidad, hasta el final del partido, que la hinchada de Peñarol, sobre la Cataldi, comenzó a realizar daños en unos baños, y hubo que intervenir", dijo el jefe de Policía y describió como "muy hostil" el comportamiento de estas personas.

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Las autoridades contenían a la hinchada para que no saliera antes de que se retirara el ómnibus de Nacional.

"Vimos que en ese momento hicieron uso de pirotecnia. Y se constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega, a la cual no habíamos podido acceder para revisar", indicó sobre de dónde creen que sacaron la pirotecnia. Los hinchas rompieron "unos ocho bloques" y en ese lugar "hay indicios todavía de pirotecnia y de algunas banderas que se ve que pretendían ingresar".

El jefe presume que los hinchas no pudieron ingresar esos elementos al principio, por lo que los utilizaron al final.

"No teníamos acceso visual porque era una pared construida y revocada", señaló. Científica está relevando todo, ya se dio cuenta a la Fiscalía", añadió.

Sobre los heridos en Villa Española, para la Policía, en principio, no está vinculado al fútbol. "Lo que sabemos es que es una casa, donde habría pasado un vehículo y disparado hacia las personas que estaban allí. Hay cinco heridos en este momento, en el Hospital Pasteur. Lo que sí vemos es que la familia que está allí tiene camiseta de Nacional, de Cerro, de Peñarol. Entendemos que es producto de otra situación. Uno de los heridos estaba requerido por la división de homicidios de la Policía".

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El sindicato de la Guardia Republicana cuestionó el operativo y reclama respuestas del ministro del Interior. "Ante lo ocurrido, corresponde preguntarse qué falló y quién asume la responsabilidad por las fallas en la planificación y ejecución del operativo", señalan.

"Asimismo, según declaraciones del jefe operativo, lo ocurrido habría sido considerado "un operativo normal". Desde UNIPOL GR nos preguntamos: ¿cómo puede calificarse de "normal" un operativo en el que resultan policías lesionados? Más aún cuando, en sus declaraciones, ni siquiera se hizo referencia a los funcionarios policiales afectados, como si su integridad y su sacrificio fueran un dato menor", añaden.