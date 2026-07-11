Usuarios de armas de fuego realizaron movilización en contra de limitación de municiones y armas

Cazadores y legítimos usuarios de armas de fuego se movilizaron frente al Palacio legislativo en contra del límite a municiones y armas que se quiere llevar adelante por parte del gobierno.

Fabián Fernández, de la Asociación Defensora de Derechos a Usuarios Legítimos de Armas de Fuego, dijo a Subrayado que realizaron la movilización por dichos del ministro Carlos Negro sobre el desarme civil “eso motivó mucho salir a defender nuestro derecho, que es lo que hoy estamos acá pidiendo, que no se nos restrinja a lo legítimos usuarios y que el estado o nuestro legisladores, se enfoquen en combatir lo que es el problema del Uruguay hoy, que es la delincuencia”,

Agregó que “se han anunciado unos cuantos puntos que nos perjudican, uno de ellos es bajar la cantidad de munición que puede comprar un legítimo usuario mensualmente y nosotros creemos que el camino no es con nosotros, el camino es por otro lado”.

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Puntualizó también que los legítimos usuarios pasan muchos controles para poder tener un arma de fuego.

Martín Pastorino, de la Asociación cazadores Uruguay expresó que “se está restringiendo el uso de munición, se restringe la cantidad de armas, viene bastante complejo y no se ataca donde se tiene que atacar. (…) nos afecta en derechos y libertades, limitar a la persona que cumple todos los requisitos, que está amparado en el marco de la ley, no es el camino que que hay que tomar”.