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Video: una paracaidista sobrevivió de milagro tras ser chocada por una avioneta en pleno vuelo en Australia

La austríaca de 44 años llevaba cámaras que registraron el momento exacto del impacto. El video se volvió viral por la violencia del accidente.

Las cámaras de la deportista registraron el violento impacto y la caída en espiral.

paracaidista-austriaca-avioneta

Una paracaidista austríaca de 44 años sobrevivió de milagro luego de que una avioneta impactara contra su parapente mientras sobrevolaba una zona montañosa del este de Australia.

El accidente ocurrió en una región alpina frecuentada por turistas y aficionados a los deportes extremos. La mujer llevaba cámaras incorporadas que grabaron el momento exacto de la colisión.

Tras el choque, gran parte de la tela y las cuerdas del parapente quedaron destruidas, lo que provocó que comenzara a girar violentamente en el aire. En las imágenes difundidas se observa cómo es arrastrada por la fuerza del impacto mientras intenta recuperar el control.

AFP
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El video generó conmoción en redes sociales y rápidamente se volvió viral por el dramatismo de los segundos posteriores al accidente.

Pese a la gravedad de la situación, la mujer logró sobrevivir y fue asistida luego de aterrizar. Personas que presenciaron lo ocurrido calificaron la supervivencia como “milagrosa”.

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