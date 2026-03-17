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Uruguayo fue extraditado a Brasil: estaba requerido por homicidio y está vinculado al Primer Comando de la Frontera

Se trata de Washington Luis Mármol Da Silva. En Uruguay fue detenido en Colonia, en un allanamiento que permitió incautar armas y drogas.

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Extraditaron a un uruguayo requerido por homicidio en Brasil. Se trata de Washington Luis Mármol Da Silva, quien para las autoridades está vinculado al grupo criminal Primer Comando de la Frontera.

Mármol Da Silva es investigado en Brasil por matar a una persona en la vía pública. Posee varios antecedentes y fue detenido tras un allanamiento en Colonia, en el que le incautaron tres armas de fuego, marihuana y pasta base. Este martes fue extraditado al vecino país.

El Primer Comando de la Frontera al que presumen pertenece el hombre es un grupo criminal que se dedica al narcotráfico y opera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

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"De acuerdo a fuentes policiales, este grupo delictivo intenta ingresar cargamentos de droga desde el norte hacia el sur del territorio uruguayo, lo que ha motivado diversas operaciones por parte de la Policía Nacional para prevenir su instalación en el país y combatir el crimen organizado", señala el Ministerio del Interior.

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