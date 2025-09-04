Uruguay va por confirmar la clasificación al Mundial esta noche ante Perú; con un empate alcanza

Uruguay buscará sellar esta noche su clasificación al Mundial 2026 cuando en el estadio Centenario reciba a Perú , prácticamente eliminado.

La oportunidad es ideal para lograr el boleto directo en Montevideo, en el que será el último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas. El último partido será el martes 9 en Chile.

Con un empate la Celeste que dirige Marcelo Bielsa tendrá el boleto asegurado con destino a Estados Unidos, México y Canadá, la triple sede del próximo Mundial.

Pero la despedida en casa sería completa con un triunfo, y es lo que va a buscar la Selección Uruguaya, que desde 2010 clasificó a todos los mundiales.

Para Bielsa sería clasificar a su tercer Mundial: ya lo hizo con Argentina en 2002 y con Chile en 2010.

En la misma posición que Uruguay está Paraguay, que con 24 puntos busca al menos un empate para asegurar su lugar en el Mundial de forma directa.

La selección guaraní recibe en Asunción a Ecuador, ya clasificado junto a Brasil (ambos con 25), y a Argentina, que con 35 puntos lidera desde hace meses la tabla y trabaja con tiempo en el armado del plante que buscará retener el título obtenido en Qatar 2022.