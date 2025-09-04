RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Uruguay va por confirmar la clasificación al Mundial esta noche ante Perú; con un empate alcanza

Uruguay recibe este jueves en el Centenario a Perú con un solo objetivo: sellar en casa la clasificación al Mundial, y para eso alcanza con un empate, aunque la victoria sería la mejor despedida.

Uruguay en el Centenario, con Valverde como figura. Foto: archivo FocoUy

Uruguay en el Centenario, con Valverde como figura. Foto: archivo FocoUy

Uruguay buscará sellar esta noche su clasificación al Mundial 2026 cuando en el estadio Centenario reciba a Perú, prácticamente eliminado.

La oportunidad es ideal para lograr el boleto directo en Montevideo, en el que será el último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas. El último partido será el martes 9 en Chile.

Con un empate la Celeste que dirige Marcelo Bielsa tendrá el boleto asegurado con destino a Estados Unidos, México y Canadá, la triple sede del próximo Mundial.

Bielsa en conferencia de prensa, 29 de agosto. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Bielsa explicó el rendimiento de Uruguay: "Jugamos bien cuando corremos más que lo habitual y más que el rival"

Pero la despedida en casa sería completa con un triunfo, y es lo que va a buscar la Selección Uruguaya, que desde 2010 clasificó a todos los mundiales.

Para Bielsa sería clasificar a su tercer Mundial: ya lo hizo con Argentina en 2002 y con Chile en 2010.

En la misma posición que Uruguay está Paraguay, que con 24 puntos busca al menos un empate para asegurar su lugar en el Mundial de forma directa.

La selección guaraní recibe en Asunción a Ecuador, ya clasificado junto a Brasil (ambos con 25), y a Argentina, que con 35 puntos lidera desde hace meses la tabla y trabaja con tiempo en el armado del plante que buscará retener el título obtenido en Qatar 2022.

Tabla

Temas de la nota

Lo más visto

video
este miércoles

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
Policiales

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
BPS

Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?
BUSCAN EN EL LITORAL

Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano
CRIMEN DE 2024

Condenaron a 18 años de cárcel al homicida de Pablo Ponce, el relator de fútbol asesinado en Tacuarembó

Te puede interesar

Fotos: difusión Ministerio del Interior, con autorización judicial.
búsqueda en el litoral

Policía difunde pedido de ayuda para ubicar a los niños de 2 y 6 años llevados a la fuerza por su padre
Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano
BUSCAN EN EL LITORAL

Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano
Un gran incendio provocó pérdidas totales en una gomería de La Paz: Perdimos todo, no nos queda nada video
CANELONES

Un gran incendio provocó pérdidas totales en una gomería de La Paz: "Perdimos todo, no nos queda nada"

Dejá tu comentario