Uruguay en las estadísticas que dejó la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022

Qatar fue el primer seleccionado eliminado de la Copa del Mundo FIFA 2022 tras el empate entre Países Bajos y Ecuador que lo deja sin chances. Por primera vez en la historia, el equipo anfitrión cae derrotado en sus dos primeros partidos del certamen. Mohammed Muntari se transformó en el autor del primer gol de Qatar en los Mundiales FIFA. Qatar fue el seleccionado anfitrión que más minutos demoró en marcar su primer gol (168 minutos).

Países Bajos igualó 1-1 frente a Ecuador y alcanzó los 15 partidos sin perder en fase de grupos. Su última derrota fue ante Bélgica por 1-0 en Estados Unidos 1994. Cody Gakpo (2 tantos) y Davy Klaassen (1 anotación y 1 asistencia) participaron del gol en los dos compromisos del conjunto de Louis van Gaal en Qatar 2022. Enner Valencia anotó los últimos 6 goles de Ecuador en los Mundiales FIFA (registró el 46% de los goles de su seleccionado en la historia de la competición).

Inglaterra igualó 0-0 ante Estados Unidos y definirá la clasificación a instancias finales en el cierre de la fase de grupos. El conjunto inglés superó a Italia y se transformó en el combinado con más partidos igualados en la historia del certamen (22). Estados Unidos no ganó en los últimos 11 duelos en Mundiales FIFA contra rivales europeos (6PE-5PP).

Polonia no perdió ni recibió goles en los últimos tres juegos en Mundiales: 1-0 vs. Japón (Grupo H de Rusia 2018), 0-0 vs. México y 2-0 vs. Arabia Saudita (Grupo C de Qatar 2022). Los polacos alcanzaron su mejor racha de vallas invictas seguidas en Mundiales, entre las ediciones de Alemania 1974 (1-0 vs. Brasil) y Argentina 1978 (0-0 vs. Alemania y 1-0 vs. Túnez).

Francia derrotó 2-1 a Dinamarca y se transformó en el primer seleccionado en sacar su pasaje a los Octavos de Final. El campeón defensor lidera el Grupo D de Qatar 2022 con puntaje ideal y acumula seis victorias consecutivas en Mundiales de la FIFA. El ganador de Rusia 2018 encabeza los rubros generales de disparos (38) y quites (51).

Kylian Mbappé anotó tres goles en el actual certamen y se transformó en el 2° máximo goleador histórico de Francia en la Copa Mundial de la FIFA (7): superó a Thierry Henry (6) y quedó por detrás de Just Fontaine (13). El delantero lleva 7 goles, 2 asistencias en 9 presencias en Mundiales (8 PJ como titular). En Qatar 2022, el jugador del PSG lidera la tabla general de disparos (11) y participación de gol (3 tantos y 1 asistencia).

El partido entre Argentina y México en el estadio Lusail contó con la asistencia de público más alta en la historia del Mundial FIFA (88.966) desde la final de Estados Unidos 1994 que tuvo 94.194 espectadores.

Argentina consiguió el 100% de los puntos (8 victorias) ante seleccionados de CONCACAF en la historia de Copas del Mundo con un promedio de 2 o más goles por encuentro. La Albiceleste ganó sus tres partidos disputados ante México en el historial de los Mundiales.

Lionel Messi cumplió 21 partidos e igualó a Diego Maradona como los argentinos con más presencias en Mundiales. El actual capitán, lleva 2 goles y 1 asistencia en Qatar 2022 y se transformó en el primer jugador en aportar asistencias en 5 ediciones. Además, el astro mundial registró 8 tantos, igualó a Diego Maradona y Guillermo Stábile y quedó a 2 gritos de Gabriel Batistuta (regista 10). Desde su estreno en Alemania 2006, el jugador del PSG anotó 4 goles desde fuera del área y quedó a un grito de alcanzar al brasileño Rivelino en el rubro.

México ganó 1 de sus 14 duelos ante países CONMEBOL en Copas del Mundo (3PE-10PP). Andrés Guardado se anotó en el selecto grupo de futbolistas que disputó 5 Mundiales FIFA. Alcanzó a los compatriotas José Carbajal y Rafael Márquez, al alemán Lothar Matthaus, al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo. Con 28 derrotas, el Tri continúa como la selección con más partidos perdidos en Mundiales. A su vez, frente a Argentina recibió su gol número 100 y atraviesa su peor racha sin anotar goles (384 minutos).

Marruecos superó 2-0 a Bélgica y quedó cerca de volver a Octavos de Final. La vez anterior que consiguió alcanzar la fase eliminatoria fue en México 1986 cuando igualó sin goles en sus primeros dos partidos (vs. Polonia e Inglaterra) para luego superar 3-1 a Portugal y llegar a Octavos de Final. En su partido número 50 en los Mundiales, Bélgica cortó una racha de 13 partidos seguidos sin perder en fase de grupos de la Copa del Mundo (8PG-5PE), con 8 victorias consecutivas.

Canadá se convirtió en el segundo combinado eliminado de Catar 2022 tras perder los dos partidos del Grupo F. Alphonso Davies entró en la historia por ser el autor del primer gol de Canadá en la historia del Campeonato del Mundo. Además, celebró el tanto más rápido en Qatar 2022 al marcar a Croacia a los 67 segundos de partido. Zaire -hoy RD Congo- (Alemania Federal 1974), China (Corea/Japón 2002) y Trinidad & Tobago (Alemania 2006) quedaron como los únicos seleccionados que jugaron 3 o más partidos mundialistas y nunca marcaron un gol.

España igualó 1-1 contra Alemania y definirá la clasificación en el cierre del Grupo E contra Japón. Álvaro Morata convirtió 2 goles en sus 2 partidos con España en la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 (vs. Costa Rica y Alemania), ambos tras ingresar como suplente con lo que igualó a Fernando Morientes como jugador español con más goles tras ingresar como alternativa (2). Los alemanes volvieron a empatar tras 9 encuentros con 6 victorias y 3 derrotas (su último empate había sido 2-2 ante Ghana en el Grupo G de Brasil 2014).

Costa Rica se recuperó del 0-7 ante España y derrotó 1-0 a Japón. Fue la primera victoria contra el combinado de la AFC en el historial general (sumaba 1 empate y 3 caídas en amistosos Internacionales). Los seleccionados de CONCACAF se imponen ante los rivales de la Confederación Asiática de Fútbol en Mundiales tras 9 duelos (7PG-1PE-1PP). Keysher Fuller anotó en el primer disparo al arco del seleccionado de Costa Rica en el partido y en Qatar 2022 (no había efectuado remates contra España).

Camerún consiguió igualar en su último partido ante Serbia por 3-3 y puso fin a una racha de 8 derrotas consecutivas en Mundiales. Cosechó su primer punto en sus tres últimas participaciones (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022). Solo México perdió más encuentros seguidos en la historia de la competición (9 entre Uruguay 1930 y Suecia 1958).

Por primera vez en los Mundiales de la FIFA un seleccionado -Serbia- anotó un doblete en el tiempo añadido del primer tiempo (Strahinja Pavlovic a los 45'+1' y Sergej Milinkovic Savic a los 45'+3').

Ghana superó 3-2 a República de Corea y sueña con la clasificación. La última Selección de la Confederación Africana de Fútbol que había marcado 2 o más goles en un primer tiempo de la Copa del Mundo había sido Argelia casualmente contra el combinado coreano en Brasil 2014. Cho Gue-Sung se convirtió en el primer futbolista de su país que logra convertir más de un gol en un partido de Copa del Mundo con su selección y es el único jugador asiático que marcó 2 tantos de cabeza en un mismo juego.

Brasil se impuso por la mínima diferencia ante Suiza y aseguró su participación en los Octavos de Final de Catar 2022. El seleccionado brasileño superó la primera ronda en 19 de las 22 ediciones disputadas en la historia. Junto a Francia y Portugal, son los únicos seleccionados con puntaje ideal en la presente edición al término de las dos primeras jornadas.

Portugal derrotó 2-0 a Uruguay en el cierre de la jornada 2 de la fase de grupos de Qatar 2022 y selló su pasaporte a la fase de eliminación directa tras ganar los dos encuentros del Grupo H. Bruno Fernandes participó en 4 de los 5 goles del seleccionado portugués en la presente competencia (2 asistencias vs. Ghana y 2 goles vs. Uruguay). Uruguay junto a Túnez y México finalizaron dos fechas sin marcar goles en el Mundial. La Celeste es el combinado con más disparos al palo (3).

OTROS NÚMEROS DE QATAR 2022

Goles: 81

Partidos jugados: 32

Promedio de gol: 2.5

Asistencias: 58

Empates: 9

Victorias: 23

Remontadas: 4

Atajadas: 144

España es la selección con más goles: 8

Kylian Mbappé (Francia) y Enner Valencia (Ecuador) los máximos goleadores con tres.