RECIBÍ EL NEWSLETTER
amistoso internacional

Uruguay juega ante Inglaterra este viernes en Wembley previo al Mundial

Uruguay juega este viernes un amistoso con Inglaterra en Londres y el martes enfrenta a Argelia.

Foto: @Uruguay en X.

Foto: @Uruguay en X.

Foto: @Uruguay en X.

Uruguay enfrentará a Inglaterra este viernes desde las 16:45 (hora uruguaya). Es uno de los dos partidos amistosos que jugarán las selecciones previo al Mundial.

El partido será en el estadio Wembley, en Londres.

Los convocados de Marcelo Bielsa para estos dos amistosos son 28: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Foto: AFP. Estadio Wembley en Londres, Inglaterra.
Seguí leyendo

Rice, Bellingham, Palmer y Kane, entre los convocados de Inglaterra para enfrentar a Uruguay en una semana
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2037498896553804269&partner=&hide_thread=false

Inglaterra ya dio a conocer su lista de convocados, donde están, entre otros, Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Kane.

En tanto, el martes 31 de marzo la selección jugará ante Argelia a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín.

Por otro lado, en el Mundial, la Selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

En la última madrugada, Cabo Verde cayó 4-2 ante Chile en Nueva Zelanda.

Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto: corredor con única línea y viaje en 10 minutos
El Informe de Nubel Cisneros

Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
BARCELONA, ESPAÑA

Recibió la eutanasia Noelia, la joven española de 25 años que enfrentó a su padre en una batalla legal

Te puede interesar

Foto: Subrayado. 
"Todo solucionado", dijo presidente del Inisa

Fue desactivado el motín con toma de rehenes en el Inisa y los jóvenes que escaparon fueron recapturados
Fin de semana con lluvias. Foto: FocoUy
el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana con lluvias el sábado, principalmente en el sur; el informe de Nubel Cisneros
Foto: @Uruguay en X. video
amistoso internacional

Uruguay juega ante Inglaterra este viernes en Wembley previo al Mundial

Dejá tu comentario