Uruguay juega ante Inglaterra este viernes en Wembley previo al Mundial

Uruguay enfrentará a Inglaterra este viernes desde las 16:45 (hora uruguaya). Es uno de los dos partidos amistosos que jugarán las selecciones previo al Mundial.

El partido será en el estadio Wembley, en Londres.

Los convocados de Marcelo Bielsa para estos dos amistosos son 28: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

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Inglaterra ya dio a conocer su lista de convocados, donde están, entre otros, Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Kane.

En tanto, el martes 31 de marzo la selección jugará ante Argelia a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín.

Por otro lado, en el Mundial, la Selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

En la última madrugada, Cabo Verde cayó 4-2 ante Chile en Nueva Zelanda.