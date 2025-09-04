Uruguay goleó 3-0 a Perú y clasificó al Mundial por quinta vez consecutiva

La selección uruguaya goleó 3-0 a Perú este jueves en el estadio Centenario por la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y selló su pase al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Los goles de los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa fueron convertidos por Rodrigo Aguirre, a los 14', Giorgian De Arrascaeta, a los 58' y Federico Viñas, a los 79' (el primero con la Celeste).

El entrenador realizó cambios en el segundo tiempo: Manuel Ugarte x Giorgian de Arrascaeta, Federico Viñas x Rodrigo Aguirre y Rodrigo Zalazar x Facundo Pellistri.

Con este resultado, Uruguay es escolta de Argentina con 27 unidades.

Para Bielsa, fue la clasificación a su tercer Mundial: ya lo hizo con Argentina en 2002 y con Chile en 2010.

El encuentro estuvo arbitrado por Facundo Tello, mientras que el VAR estuvo a cargo de Silvio Trucco.

Uruguay cierra las eliminatorias enfrentando a Chile el próximo martes.

Fotos: Foco Uy