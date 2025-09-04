RECIBÍ EL NEWSLETTER
MUNDIAL 2026

Uruguay goleó 3-0 a Perú y clasificó al Mundial por quinta vez consecutiva

Este es el quinto Mundial consecutivo que Uruguay clasifica, solo le faltaba un punto para lograrlo. Ganó con autoridad con goles de Aguirre, De Arrascaeta y Viñas.

gol-foco-uy-uruguay
rodrigo-aguirre-foco-uy-
uruguay-perú-foco-uy
WhatsApp Image 2025-09-04 at 20.24.49
show-foco-uy-partido
uruguay-foco-uy-perú
valverde-foc-uy-eliminatorias
bielsa-foco-uy-

La selección uruguaya goleó 3-0 a Perú este jueves en el estadio Centenario por la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y selló su pase al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Los goles de los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa fueron convertidos por Rodrigo Aguirre, a los 14', Giorgian De Arrascaeta, a los 58' y Federico Viñas, a los 79' (el primero con la Celeste).

El entrenador realizó cambios en el segundo tiempo: Manuel Ugarte x Giorgian de Arrascaeta, Federico Viñas x Rodrigo Aguirre y Rodrigo Zalazar x Facundo Pellistri.

Con este resultado, Uruguay es escolta de Argentina con 27 unidades.

Para Bielsa, fue la clasificación a su tercer Mundial: ya lo hizo con Argentina en 2002 y con Chile en 2010.

El encuentro estuvo arbitrado por Facundo Tello, mientras que el VAR estuvo a cargo de Silvio Trucco.

Uruguay cierra las eliminatorias enfrentando a Chile el próximo martes.

Fotos: Foco Uy

