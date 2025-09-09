Uruguay empató 0-0 con Chile y terminó la Eliminatoria en la cuarta posición, con 28 puntos

La selección uruguaya empató 0-0 ante Chile en el estadio Nacional de Santiago por la última fecha de Eliminatorias .

Los dirigidos por Marcelo Bielsa sumaron 28 puntos en la tabla de cara al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

Se trató de la segunda Eliminatoria Sudamericana que Uruguay clasifica antes de finalizada la competencia.

El partido estuvo arbitrado por el brasileño Anderson Daronco, mientras que el VAR estuvo a cargo de Daniel Nobre.

Primer tiempo

Uruguay comenzó dominando el partido, pero con el juego atento al rival, quitando el balón e intentando llegar al área de Mele. A los 9', Echeverría llegó con peligro con un fuerte remate que pasó apenas afuera del horizontal.

El partido tuvo momentos de ida y vuelta, de juego sin llegar a las áreas rivales y de no encontrar espacios por parte de los celestes.

A los 16', Darwin Núñez le pegó de primera al arco, pasando potente afuera el remate. Uruguay se arrimó al arco chileno, pero no logró concretar al cabo de los primeros 20'.

Chile logra salir de la presión celeste y busca espacios para llegar al arco de Mele y, domina por minutos la pelota haciendo que su rival no conecte.

Cuando corrían 24', Olivera no pudo llegar con claridad, en lo que podría haber sido la apertura.

A los 28', Mele tapó el potente remate que se colaba por el palo izquierdo.

Uruguay no logró un movimiento ofensivo, en un primer tiempo en el que el técnico Marcelo Bielsa dio muchas indicaciones y dialogó con su ayudante Pablo Quiroga.

Tarjeta amarilla para Loyola en Chile tras falta a Ugarte, a los 38'. El partido estuvo detenido por unos minutos.

"Bielsa querido, los chilenos nunca te vamos a olvidar", cantaron los hinchas locales presentes en el estadio. El DT celeste respondió levantando su mano hacia la tribuna.

El árbitro Daronco adicionó dos minutos.

Segundo tiempo

El equipo chileno tuvo varias chances de abrir el marcador, pero ninguna de ellas logró concretar.

A los 70', ingresó e hizo su debut en la selección uruguaya, Kevin Amaro, exLiverpool.

Los trasandinos desplegaron un juego activo que complicó a Uruguay por momentos.

A los 78', el árbitro le sacó la tarjeta amarilla a Santiago Mele, por hacer tiempo.

Bielsa siguió moviendo el banco de suplentes y a los 80', mandó a la cancha a Viñas x Darwin Núñez.

El árbitro adicionó cuatro minutos.

Tabla