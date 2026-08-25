El 17 de setiembre a partir de la hora 20.00 se realiza un remate virtual de objetos de The Beatles.
Realizan remate virtual de objetos de The Beatles con más de 180 artículos
El remate tendrá lugar el jueves 17 de setiembre desde la hora 20.00. Los interesados pueden ir preofertando a través de la página web de Remate Arechaga.
Carlos Suárez, de Remate Arechaga, dijo a Subrayado que se trata de gran parte de la colección de un coleccionista, entre los que se destacan libros, discos, postales, posters.
Hay más de 180 artículos y se destaca el original de The Beatles Mono Masters, con un precio muy por debajo del internacional, al igual que los libros.
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"El box creo que está en $.3.000 de base. Para que tengas una idea internacionalmente anda entre USD 400 y USD 500", señaló.
Suárez dijo que los interesados pueden ir preofertando a través de la página web, además de poder visitar la muestra en General Flores 3491, de lunes a viernes de 10 a 18.
Se puede acceder a los artículos disponibles en arechaga.com.uy
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