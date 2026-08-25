Realizan remate virtual de objetos de The Beatles con más de 180 artículos

El 17 de setiembre a partir de la hora 20.00 se realiza un remate virtual de objetos de The Beatles.

Carlos Suárez, de Remate Arechaga, dijo a Subrayado que se trata de gran parte de la colección de un coleccionista, entre los que se destacan libros, discos, postales, posters.

Hay más de 180 artículos y se destaca el original de The Beatles Mono Masters, con un precio muy por debajo del internacional, al igual que los libros.

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"El box creo que está en $.3.000 de base. Para que tengas una idea internacionalmente anda entre USD 400 y USD 500", señaló.

Suárez dijo que los interesados pueden ir preofertando a través de la página web, además de poder visitar la muestra en General Flores 3491, de lunes a viernes de 10 a 18.

Se puede acceder a los artículos disponibles en arechaga.com.uy