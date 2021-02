Uruguay destinó 1.217 millones de dólares para enfrentar la pandemia

"Esto es más que nada debido a la respuesta del Fondo Coronavirus y los préstamos garantizados del Estado", explicó.

Dijo que "esta situación se dio en un contexto en el que Uruguay perdió por recaudación unos 2.000 millones de dólares" y sin embargo "pese a los gastos de la pandemia, se cumplieron todas las previsiones fiscales y sin suba de impuestos. Esto es importante porque hace mucho tiempo que en materia fiscal no se cumplían", aseguró Arbeleche.

Para contrastar números, la ministra explicó que el déficit fiscal de todo el sector público fue de 6% del PBI, medio punto por debajo de lo estimado por el gobierno en el Presupuesto.

"Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras, lo que nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás".

La ministra remarcó la idea de que lo que intentó el gobierno es que "la economía siguiera funcionando aunque sea a una velocidad diferente".

FONDO CORONAVIRUS

Respecto a este fondo que registró un egreso de US$ 711 millones de dólares, US$ 144 millones se destinaron al Ministerio de Desarrollo Social, US$ 48 millones al Ministerio de Salud Pública, US$ 17 millones a la licencia de la Construcción, US$ 26 millones al seguro de enfermedad y US$ añ seguro de desempleo.

Hubo US$ 213 millones volcados a resignación de aportes y otros US$ a insumos.

Respecto a las medidas que se tomaron desde que se constataron los primeros casos en el país recordó que "se exoneró con el 40% de aportes patronales y personales para unipersonales, monotributistas y monotributistas Mides durante marzo y abril".

"Estamos hablando que la respuesta ante la pandemia fue contundente. La mayor parte de las garantías se dio a microemresas, el 55% de las garantías otorgadas fue para las micro, el 30% a las pequeñas, el 14% a las medianas. La mayor parte corresponde al sector comercio y al sector servicios", detalló.