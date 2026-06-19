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CABO VERDE "MUY FÍSICO"

Uruguay deberá "trabajar la paciencia, tener la pelota, moverla de lado a lado", pero "convertir más", dijo Bentancur

Al analizar el rival del domingo, el mediocampista del Tottenham destacó que los africanos de Cabo Verde "juegan muy bien al contragolpe (...) es un equipo muy físico, muy rápido".

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Uruguay necesitará tener "paciencia" y ser efectivo en ataque ante un Cabo Verde "muy físico", advirtió este viernes el mediocampista Rodrigo Bentancur, a dos días del choque contra los africanos en el Mundial de Norteamérica 2026.

Dirigida por Marcelo Bielsa, la Celeste firmó un amargo empate 1-1 ante Arabia Saudita en su primer encuentro del Grupo H, mientras que Cabo Verde viene de dar una de las grandes sorpresas de la primera fecha de partidos al igualar sin goles ante la poderosa España.

El domingo ante el combinado africano, Uruguay deberá "trabajar la paciencia, tener la pelota, moverla de lado a lado" y tener la misma avidez en ataque que en el complemento ante Arabia Saudita, tras jugar 45 minutos para el olvido, pero debe "convertir más", dijo Bentancur.

AFP
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El mediocampista del Tottenham, pieza clave de la Celeste junto al capitán del Real Madrid, Federico Valverde, destacó que los africanos "juegan muy bien al contragolpe (...) es un equipo muy físico, muy rápido".

En Playa del Carmen, donde Uruguay montó su base de entrenamiento en la Copa del Mundo, Bentancur se mostró feliz de jugar su tercer Mundial y analizó el juego de su compinche en el mediocampo.

Al igual que todo el equipo, Valverde "se soltó más" en la segunda mitad del estreno mundialista contra los saudíes y "anduvo por todos lados, tipo volante por derecha pero más enganche (...) queremos de él que esté libre, tranquilo".

"No es lo mismo jugar en el Real que en la selección, lo sabe él y lo saben todos sus compañeros", dijo Bentancur.

Valverde estuvo lejos del nivel mostrado en gran parte de la temporada con el Real Madrid, pero en el complemento mostró ráfagas de su buen fútbol y generó una clara chance de gol.

Bentancur y Valverde mantendrían la titularidad en el duelo ante Cabo Verde, mientras que el delantero Darwin Núñez sería suplente.

Miami será el domingo escenario de la prueba de fuego para un Uruguay que necesita una victoria para tomar impulso en un Grupo H que tendrá también el duelo entre la campeona de Europa, España, y Arabia Saudita.

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