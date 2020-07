"Uruguay apuesta al Mercosur real, no al del papel", dijo Lacalle a su pares del bloque

“El gran paraguas que es el Mercosur nos sirve e involucra, nos agranda, nos hace tener un peso universal mayor, pero lo que no puede hacer es frenarnos. No podemos quedarnos en la vera del camino en un mundo tal veloz y vertiginoso. Uruguay apuesta al Mercosur real no al del papel, al bloque que realmente interactué y que los uruguayos vean que en la región y dentro de nuestros países el comercio se incremente”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este jueves durante la cumbre virtual de mandatarios del bloque en la que Uruguay asumió la presidencia pro témpore del Mercosur.