La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán juega hoy su último partido amistoso en esta fecha FIFA, que marcó el debut del ex capitán Celeste como DT de la mayor, con posibilidades de seguir el año, luego del pasaje por la Sub 20.
Uruguay 2-1 India: tras la suspensión por tormenta eléctrica, Maxi Araújo puso arriba a la Celeste de Diego Forlán
El partido se suspendió en el minuto 27 por aviso de tormenta eléctrica. A los 11' anotó Darwin Núñez de penal y empató India en el 22'. Tras reanudar el partido, Maxi Araújo anotó al minuto 29.
Tras la derrota ante Japón en el primer partido, y la victoria sobre Corea del Sur, Uruguay se enfrenta hoy con India, en el cierre de la gira por Asia.
Con bajas por lesión o problemas con el pasaporte (Brian Rodríguez), Forlán hará cambios para darle lugar a quienes menos minutos han tenido en estos amistosos.
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Diego Forlán hizo cambios y Uruguay goleó 4-1 a Corea: dos de Darwin, uno De Arrascaeta y otro Guillermo Varela
En el 11 inicial aparece Thiago Cardozo en el arco, Mouriño en defensa, Zalazar y Emiliano Martínez en el medio, y vuelve el doble 9 con Darwin Núñez y Federico Viñas.
El plantel completo:
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