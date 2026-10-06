Uruguay 2-1 India: tras la suspensión por tormenta eléctrica, Maxi Araújo puso arriba a la Celeste de Diego Forlán

Uruguay ante India en el cierre de amistosos de Diego Forlán como DT. Foto: AFP. Uruguay - India. Foto: AFP La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán cierra hoy su serie de partidos amistosos ante India. Foto: AUF, Selección Uruguaya en X.

La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán juega hoy su último partido amistoso en esta fecha FIFA, que marcó el debut del ex capitán Celeste como DT de la mayor, con posibilidades de seguir el año, luego del pasaje por la Sub 20.

Tras la derrota ante Japón en el primer partido, y la victoria sobre Corea del Sur, Uruguay se enfrenta hoy con India, en el cierre de la gira por Asia.

Con bajas por lesión o problemas con el pasaporte (Brian Rodríguez), Forlán hará cambios para darle lugar a quienes menos minutos han tenido en estos amistosos.

En el 11 inicial aparece Thiago Cardozo en el arco, Mouriño en defensa, Zalazar y Emiliano Martínez en el medio, y vuelve el doble 9 con Darwin Núñez y Federico Viñas. El plantel completo:

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