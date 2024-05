Uno a uno: los casting y las reacciones de los participantes que siguen en juego en Gran Hermano

“Soy romántico y seductor. Me cuesta engancharme con una mina que me guste”, dijo Nicolás. “No soy engreído, soy objetivo, sé que va a ser difícil que haya alguien más lindo que yo en la casa”, sentenció.

Embed

Florencia

“Sé que hay mucha gente que me odia pero no me importa. Me odiás porque soy linda y no me conocés”, sostuvo Florencia.