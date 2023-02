Uno a uno: así votaron los participantes de Gran Hermano en la 15ª gala de nominación

Por su parte, Daniela, antes de que se conocieran los nominados, dijo: “Quizás la placa esté con Ariel y Alfa, que son intocables para ella, el Primo -que le gusta- y algunas de nosotras tres (ella, Julieta y Romina) que nos llevamos bien. Es una placa inteligente”.

Lo que sí se puede adelantar, es que seguramente Camila no salve a Nacho, ya que a él le dio dos votos en el confesionario. “Fue por comentarios que tira, no más que eso. La gente ve todo”, indicó. Su otro voto fue para La Tora, que quedó afuera de la placa.

Romina le dio dos votos a Nacho y uno para Ariel. “La verdad es que estamos mejor, con buena convivencia, pero los mismos motivos. Fue de los primeros con quien no tuve tanta afinidad, nada más que eso. Siento un cariño grande por él”, explicó la exdiputada sobre Juan Ignacio.

“Con Ari nos llevamos bien, es un buen compañero, pero con otros tengo más afinidad”, concluyó Romina.

Walter nominó a Ariel en primer lugar y a Marcos, segundo. “Es por una cuestión de afinidad aunque estamos superando varias cosas para estar bien. El cariño que tengo por otros es superior”, indicó Alfa al nominar al parrillero.

“No sé a quién votar, entonces lo voto a Marcos porque creo que no va a quedar nominado”, explicó el comerciante de autos.

Daniela le dio dos a Ariel y uno a Walter. “Son dos personas que están discutiendo siempre, se amigan y se pelean. Es incómodo y raro”, disparó Pestañela. “Tengo afinidad con todos y es por una cuestión de convivencia. Están yendo y viniendo con las peleas, y sumo que Camila seguro lo va a salvar”, dijo sobre Alfa.

Nacho votó a Marcos primero, a Julieta después, “por una cuestión de estrategia, intuyo que puede llegar a estar en placa, y además es porque Camila es líder y que él lo fue dos semanas consecutivas”, apuntó Juan Ignacio contra el primo.

“Le doy un voto por más que me duela. Es una cuestión de juego y se va achicando todo. Creo que si ella entra en la placa, puedo llegar a zafar yo. No me queda otra opción”, indicó Nacho.

La Tora votó a Walter y a Daniela. “Es porque Camila es líder y sé que lo va a salvar”, sostuvo la Tora sobre sus votos a Alfa.“Me costó un poco, creo que Ariel va a ir a placa y ayer recibí una picada de nuca para intentar votar al Primo y no me gustó. De las personas que quedan, es la que menos me molestaría votar”, argumentó Lucila al nominar a Daniela.

Los votos de Ariel fueron dos para Julieta y uno para Romina. “Los motivos son porque desde que llegué fui zafando en las placas, y la idea, aunque no logro, es armar una más grande y diferente que las últimas. Tengo cero problemas con ella”, indicó el parrillero al nominar a Disney. “Un puntito para Romi por el mismo motivo, para abrir la placa y porque hace mucho que no está. Ella dijo ayer que no estaría tan mal porque uno necesita del público”, sostuvo Ariel.

Marcos votó a Nacho y Ariel, para Nacho. En ambos casos, se refirió a que tiene menos relación con los dos concursantes.

Por su parte, Julieta nominó a Ariel y Alfa. “Me estoy llevando mejor, pero si tengo que nominar por afinidad, es a él. Hay algo que no me permite abrirme con Ariel, es una cuestión de feeling, se tiene o no se tiene, y creo que sigue habiendo algo de personaje. Cuando le sale su verdadera personalidad, enojándose o diciendo una mala palabra, se arrepiente. No me parece genuino”, indicó Julieta sobre Ariel.

“Me costó pensarlo y se lo voy a dar a Walter. Me cuesta porque lo quiero y porque la casa sin él sería distinta. Es por una cuestión de juego, para exponer a Camila y ver qué hace, y también porque tenemos una imagen fuerte de él en placa y ahora hace bastantes semanas que no va”, comenzó Disney al nominar a Alfa y agregó: “Ocurrieron situaciones, comentarios y actitudes que no comparto -y no tuve problemas en decírselo en la cara-, y el defecto de él es que es muy terco. No sé cómo lo habrá visto la gente”.

