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Unión de Vendedores de Nafta reclama más medidas del gobierno; pide revisión de incentivos para compras de autos eléctricos

La Asociación del Comercio Automotor cuestionó la afectación en las ventas de los combustibles denunciada por la Unvenu, además consideró inconvenientes las soluciones propuestas por la organización.

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La Unión de Vendedores de Nafta reclama mayores medidas por parte del gobierno y piden que se revisen los incentivos que actualmente aplican para la compra de autos eléctricos.

El presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, dijo a Subrayado que apoyan el planteo de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, que se le hizo llegar al ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, en la que solicitan un estudio de la reasignación fiscal que fomenta la compra de vehículos eléctricos.

"En lo que viene siendo el 2026, a nivel país, la venta de naftas bajó un 4%. En Montevideo bajó un 6% y en algunos barrios puntuales del sur de Montevideo como es Punta Carretas, Punta Gorda y Carrasco, entre un 12% y un 10% fue la merma en la venta de nafta, asociada al aumento de la electromovilidad", indicó.

Y agregó: "El mes de abril de 2026 cerró con una suma entre vehículos 100% eléctricos o híbrido enchufables del 61% de la venta total de 0km".

Por su parte, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor cuestionó la afectación en las ventas de los combustibles denunciada por la Unvenu. Además consideró inconvenientes las soluciones propuestas por la organización.

Ignacio Paz explicó que en la calle solo el 2% de los vehículos que circulan son eléctricos, "sí puedo entender que en esta franja costera sea un poco mayor el porcentaje, pero es solo acá".

Y agregó: "La realidad del país es que el 2%-2.5% de los autos que circulan son eléctricos. El año pasado se vendieron 57.000 vehículos a combustión, es un buen número, dejando de lado los 14.000 eléctricos, entonces por ese lado no lo entiendo y por el otro lado tampoco, yo atacaría por el otro lado, o sea, los combustibles en Uruguay son los más caros de América y uno de los más caros del mundo, por más que se digo lo contrario los números indican eso".

ACAU RESPUESTA

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