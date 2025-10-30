RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPORTÓ EL MSP

Una persona murió por leptospirosis en el departamento de San José y van dos fallecidos en el último mes

En lo que va de 2025, se han registrado 53 casos de la enfermedad. Presentaron un promedio de edad de 42 años, con un rango de entre 14 y 83 años, según datos del MSP.

san-jose-de-mayo-plaza-SJ.gub.uy.jpg

Una persona murió por leptospirosis en el departamento de San José en la semana del 12 al 18 de octubre, informó este jueves el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a los datos del MSP, van dos fallecidos en lo que va del año. La otra muerte se reportó a principio de este mes en Montevideo.

En lo que va de 2025, se han registrado 53 casos de la enfermedad. Del total de casos, 8 fueron en San José, 7 en Colonia, 6 en Montevideo, 4 en Río Negro, Soriano y Treinta y Tres, 3 en Canelones, Florida y Rocha, 2 en Durazno, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, y 1 en Cerro Largo.

Hasta el momento, los casos de leptospirosis registrados presentaron un promedio de edad de 42 años, con un rango de entre 14 y 83 años. El 94,3% de los casos correspondió a hombres. Del total, 32 requirieron internación y dos de ellos fallecieron.

Movilización de "quileros" en Melo: "Nosotros queremos trabajar" y "estamos peleando por la comida del día a día"

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Generalmente, las personas adquieren leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados con la bacteria o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente.

Los síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. La OPS destaca la importancia del diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

