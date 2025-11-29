De Arrascaeta, Guillermo Varela, Nico de la Cruz y Matías Viña campeones de la Copa Libertadores con Flamengo

De Arrascaeta levanta la Copa Libertadores como uno de los líderes del equipo campeón. Foto: AFP

Varela, De Arrascaeta, Nico de la Cruz y Viña con la Copa Libertadores. Foto: AFP

De Arrascaeta jugó hasta el minuto 80, cuando fue sustituido, mientras que Varela jugó todo el partido. De La Cruz y Viña no entraron.

El equipo de Filipe Luís se consagró campeón de la Libertadores tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana cuatro veces el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

