RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLAMENGO 1 PALMEIRAS 0

De Arrascaeta, Guillermo Varela, Nico de la Cruz y Matías Viña campeones de la Copa Libertadores con Flamengo

Flamengo venció 1-0 a Palmeiras en Lima y se coronó campeón de la Copa Libertadores. Los uruguayos Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela fueron titulares.

Varela, De Arrascaeta, Nico de la Cruz y Viña con la Copa Libertadores. Foto: AFP

Varela, De Arrascaeta, Nico de la Cruz y Viña con la Copa Libertadores. Foto: AFP

De Arrascaeta levanta la Copa Libertadores como uno de los líderes del equipo campeón. Foto: AFP

De Arrascaeta levanta la Copa Libertadores como uno de los líderes del equipo campeón. Foto: AFP

De-Arrascaeta-Flamengo-Palmeiras-final-Libertadores-AFP

De Arrascaeta jugó hasta el minuto 80, cuando fue sustituido, mientras que Varela jugó todo el partido. De La Cruz y Viña no entraron.

El equipo de Filipe Luís se consagró campeón de la Libertadores tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

AFP
Seguí leyendo

Final Copa Libertadores: Palmeiras y Flamengo disputan este sábado la copa del mayor torneo de clubes de Sudamérica

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana cuatro veces el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

Flamengo-Campeón-Libertadores-AFP-De-Arrascaeta
De Arrascaeta levanta la Copa Libertadores como uno de los líderes del equipo campeón. Foto: AFP

De Arrascaeta levanta la Copa Libertadores como uno de los líderes del equipo campeón. Foto: AFP

FUENTE: AFP Y SUBRAYADO

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
UNOS 160.000 DÓLARES

Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015

Te puede interesar

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso video
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
Varela, De Arrascaeta, Nico de la Cruz y Viña con la Copa Libertadores. Foto: AFP
FLAMENGO 1 PALMEIRAS 0

De Arrascaeta, Guillermo Varela, Nico de la Cruz y Matías Viña campeones de la Copa Libertadores con Flamengo
A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir, dijo Negro tras incautar 414 kilos de pasta base video
CASI 3 MILLONES DE DOSIS, DIJO LA POLICÍA

"A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir", dijo Negro tras incautar 414 kilos de pasta base

Dejá tu comentario