Una ONG que se dedica a rehabilitación de animales denuncia intento de estafa a sus socios

La ONG Ecqus, que se dedica al tratamiento y rehabilitación de animales, denuncia intento de estafa a sus socios, solicitándoles que registren sus tarjetas de crédito.

"Están llamando, haciéndose pasar por nosotros, diciendo que cambien su modalidad de pago. Si pagan con una tarjeta a nosotros, que pasen a otra tarjeta que no es nuestra. O si son de Antel, que pasen a una tarjeta", señaló Andrea Silva Ibáñez, de la organización.

Si comunicación es para alertar tanto a socios como a otras organizaciones civiles que puedan verse afectadas por la misma maniobra.

"Es una organización delictiva que está haciendo víctimas a las personas que más trabajamos sin fines de lucro, como las ONG", reflexionó.

Recibieron el llamado de unas diez personas en dos días, para advertir sobre esta situación. "Es algo muy alarmante", dijo.