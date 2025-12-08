Una niña de 10 años se ahogó en el arroyo Campanero, cerca de Minas

Una niña de 10 años murió en la tarde del sábado luego de sufrir un ahogamiento en el arroyo Campanero en Minas, Lavalleja. Fue próximo al kilómetro 4 de la avenida Valeriano Magri.

La víctima jugaba con otros niños cuando fue perdida de vista y más tarde ubicada sumergida. Una persona la trasladó en su vehículo al hospital local, mientras vecinos llamaron a la Policía. Un patrullero ubicó al auto y le abrió paso hasta el centro médico.

La niña ingresó con paro cardiorrespiratorio y las maniobras de reanimación no pudieron revertir la situación, informó la policía local.

En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena y el caso fue derivado a la Fiscalía.

