Una niña de 10 años murió en la tarde del sábado luego de sufrir un ahogamiento en el arroyo Campanero en Minas, Lavalleja. Fue próximo al kilómetro 4 de la avenida Valeriano Magri.
Una niña de 10 años se ahogó en el arroyo Campanero, cerca de Minas
La niña jugaba junto a otros menores cuando fue perdida de vista.
La víctima jugaba con otros niños cuando fue perdida de vista y más tarde ubicada sumergida. Una persona la trasladó en su vehículo al hospital local, mientras vecinos llamaron a la Policía. Un patrullero ubicó al auto y le abrió paso hasta el centro médico.
La niña ingresó con paro cardiorrespiratorio y las maniobras de reanimación no pudieron revertir la situación, informó la policía local.
Seguí leyendo
Policía investiga si existe laboratorio clandestino de hachís tras incautar miles de plantines de marihuana
En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena y el caso fue derivado a la Fiscalía.
Temas de la nota
Lo más visto
"Hasta siempre, Gaspi"
"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE
Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN
Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI
ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO
Dejá tu comentario