Tragedia

Una niña de 10 años se ahogó en el arroyo Campanero, cerca de Minas

La niña jugaba junto a otros menores cuando fue perdida de vista.

HOSPITAL-MINAS.jpg

Una niña de 10 años murió en la tarde del sábado luego de sufrir un ahogamiento en el arroyo Campanero en Minas, Lavalleja. Fue próximo al kilómetro 4 de la avenida Valeriano Magri.

La víctima jugaba con otros niños cuando fue perdida de vista y más tarde ubicada sumergida. Una persona la trasladó en su vehículo al hospital local, mientras vecinos llamaron a la Policía. Un patrullero ubicó al auto y le abrió paso hasta el centro médico.

La niña ingresó con paro cardiorrespiratorio y las maniobras de reanimación no pudieron revertir la situación, informó la policía local.

En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena y el caso fue derivado a la Fiscalía.

