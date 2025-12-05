Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural

Buquebus planifica la presentación de su nuevo buque 100% eléctrico que conectará Colonia con Buenos Aires y coordina con las presidencias de Uruguay y Argentina para asegurar la presencia conjunta de Yamandú Orsi y Javier Milei en el paseo inaugural.

El buque está terminado. El 14 de diciembre es la última prueba de mar en Tasmania. Si resulta como esperan, avanzarán en fijar una fecha para su llegada a la región.

La empresa realizará la inauguración con invitados de Argentina y Uruguay. Estima será a fines de febrero o principios de marzo. Fuentes de la empresa mencionaron a Subrayado que están viendo en función de las agendas de los presidentes Orsi y Milei.

Por eso, también resta por definir si el evento será en Colonia, Buenos Aires o en ambas ciudades más la travesía.

El buque tiene un foco en la sustentabilidad. Es el primero 100% eléctrico de gran porte del mundo. Significa que genera cero emisiones y no utiliza combustibles fósiles. Tiene una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. La duración del viaje será similar a la actual: 1 hora y 15 minutos. Su costo está en el entorno de los 170 millones de dólares.

La obra eléctrica en Colonia alcanza una inversión cercana a los 20 millones de dólares. Asimismo, la Administración Nacional de Puertos (ANP) invirtió 55 millones de dólares en la ampliación de infraestructura.

El precio del tramo está actualmente a estudio. Pero, fue mencionado que la idea es que sea muy económico y competitivo. La fuente consultada agregó que si se puede bajar el precio, se va a bajar.

La embarcación se denomina China Zorrilla en homenaje a la actriz uruguaya.