Un hombre y una mujer se arrojaron a nadar en Punta Negra y fueron arrastrados por la corriente. Él pudo salir pero la mujer se ahogó.
Una mujer murió tras tirarse a nadar en Punta Negra y ser arrastrada por la corriente, informó la Armada
La víctima estaba junto a un hombre, que pudo salir. Ella murió en el lugar y Prefectura rescató su cuerpo de las aguas.
La Prefectura de Piriápolis trabajó en el lugar y retiró el cuerpo de la víctima del agua.
En desarrollo.
