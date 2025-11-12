RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Una mujer murió tras tirarse a nadar en Punta Negra y ser arrastrada por la corriente, informó la Armada

La víctima estaba junto a un hombre, que pudo salir. Ella murió en el lugar y Prefectura rescató su cuerpo de las aguas.

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. 

Un hombre y una mujer se arrojaron a nadar en Punta Negra y fueron arrastrados por la corriente. Él pudo salir pero la mujer se ahogó.

La Prefectura de Piriápolis trabajó en el lugar y retiró el cuerpo de la víctima del agua.

En desarrollo.

