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TRIAY Y PASAJE PEATONAL

Balearon a un hombre de 25 años mientras iba en su auto, en La Tablada; Policía investiga

El hombre dijo a la Policía que escuchó detonaciones y se sintió herido posteriormente; no radicó denuncia. El ataque ocurrió en Julio C. Triay esquina Pasaje Peatonal, en La Tablada.

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Un hombre de 25 años fue baleado en la noche de este jueves en Julio C. Triay esquina Pasaje Peatonal, en La Tablada.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que la Policía llegó al lugar tras un aviso al 911 por una persona herida de arma de fuego en la zona de los glúteos.

Los efectivos constataron un vehículo con varios impactos de arma de fuego y trasladaron al herido al Hospital Saint Bois, donde fue diagnosticado con heridas de arma de fuego en muslo izquierdo.

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El hombre manifestó que circulaba en su auto cuando escuchó detonaciones y se sintió herido posteriormente. No radicó denuncia.

La Policía investiga el caso.

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