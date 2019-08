Una mujer fue agredida por un delincuente en La Teja que le pegó patadas en la cara

Mariana Balbi González llegaba a su casa, en su auto, cuando al ingresar a la vivienda un hombre le abrió la puerta desde afuera del vehículo para intentar robarle sus pertenencias. Como no pudo sacarle la riñonera, el delincuente comenzó a golpearla.

Mariana tuvo que ser asistida por una emergencia médica, debido a los múltiples golpes. Le diagnosticaron varias fisuras a nivel facial y deberá concurrir a un cirujano plástico.

“No le conozco la voz, el tipo nunca me habló. Nunca me dijo dame algo o no me des nada, nunca me resistí porque nunca me pidió nada” concluyó Balbi.