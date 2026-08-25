Niños de Centro de Rehabilitación Ecuestre necesitan USD 9.000 para viajar a Olimpíadas Especiales en Bogotá

El Centro de Rehabilitación Ecuestre N° 37 La Montañesa busca ayuda para cumplir su sueño. Instructores y cuatro niños se preparan para representar a Uruguay en las Olimpíadas Iberoamericanas Especiales que se realizan en Bogotá, Colombia, el próximo año.

La instructora, Tamara Figueroa, dijo a Subrayado que asisten unos 50 niños además, personas desde los 3 a los 67 años que reciben una terapia que dura aproximadamente 45'.

Estarán en Bogotá por una semana. Viajan con las instructoras, sin los padres, por lo que será un desafío para los niños.

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Los cuatro alumnos y las instructoras necesitan USD 9.000 para viajar, lo que incluye el vuelo, los traslados y las comidas.

Franco, Camilo, Leandro y María Paz son los alumnos que participan de las Olimpíadas.

Estefani, la madre de Franco, dijo que la terapia le ha hecho bien, que asiste desde 2019 y que ha sido un cambio para él tanto en lo físico como en lo emocional. Fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.

Franco viajó en 2023 y esta será la segunda vez que compite.

Por su parte, Camilo dijo que será su primera vez en la competición y manifestó su emoción. Para María Paz también será su primera vez. Comentó que estuvo practicando y que se requiere entrenamiento.

Leandro dijo que está muy contento y muy ansioso de participar. "Me gustaría ir porque es una experiencia que seguramente no voy a poder olvidar. Hay que colaborar para que nosotros podamos ir y cumplir los sueños. Uruguay es un país chiquito, pero tenemos una voz grande", expresó.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de PREX Nº 23823230 a nombre de María Pérez o en el colectivo Abitab Nº 146991 “equinoterapia a Colombia 2027”.