Una mujer de 86 años murió tras el incendio en su casa en Treinta y Tres; había sido rescatada por policías

Una mujer de 86 años murió en la madrugada de este viernes en la ciudad de Treinta y Tres luego de que, dos días antes, fuera rescatada de su casa en llamas por policías que acudieron al lugar.
La víctima estaba internada y murió este viernes a causa de las quemaduras graves que sufrió.
Eso ocurrió el miércoles: en la mañana la vivienda tomó fuego y la víctima había quedado en el fondo. Policías que asistieron al llamado la rescataron y una ambulancia la trasladó a un centro médico, donde estuvo internada.
El incendio fue en el barrio Kennedy. Hasta allí también llegaron los bomberos ese día, para extinguir las llamas, que se encontraban generalizadas y afectaron a toda la casa, informó la policía local.
El caso está bajo investigación de la Fiscalía de 2° turno de Treinta y Tres.
