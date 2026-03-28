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CANELONES

Una mujer de 37 años fue asesinada con un arma blanca; su cuerpo apareció al costado de ruta 8

La mujer, que estaba en situación de calle, fue agredida por otra mujer que ahora está detenida y a disposición de Fiscalía.

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Una mujer fue detenida por el homicidio de otra a la que encontraron con una herida de arma blanca en el cuello, tirada al costado de la ruta 8, en la zona de Barros Blancos, departamento de Canelones.

La mujer detenida declara ante Fiscalía. De acuerdo a la información policial, ambas se conocían y tenían problemas previos.

El caso es investigado por el Departamento de Homicidios, que tiene evidencia firme para sostener que la mujer detenida es la responsable del crimen.

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Según supo Subrayado, la víctima estaba en situación de calle.

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