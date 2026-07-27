Una librería que nació de un proyecto familiar, con muebles usados y una biblioteca personal, cierra sus puertas

La librería Arkham, ubicada en Rivera y Brito del Pino, anunció que cierra sus puertas y está liquidando todos los libros y publicaciones que tiene a la venta.

Su dueño, Fabio Risso, quien contó que se trataba de un negocio familiar y lamentó haber llegado a esta medida.

"Este proyecto nació hace casi cuatro años. Fue un proyecto de mi familia. Al principio, fuimos consiguiendo los muebles usados en remates, me acuerdo de los viajes que hacíamos con mi padre para traer las cosas. Al principio, teníamos pocos libros, casi todas las estanterías vacías, excepto 500 libros que me donó mi madre, que eran de su biblioteca personal, que no quería leerlos más. Arrancamos con eso, y después, de a poco, a medida que la gente nos conocía, fuimos creciendo", relató.

Además, compartió que el barrio les dio una bienvenida a la cuadra "de una manera que no esperábamos".

"La gente se acercó, nos comentaron de los libros que les gustaban, nosotros íbamos anotando, y entonces íbamos trayendo específicamente lo que sabíamos que la gente quería leer acá, y así de a poco nos fuimos ganando la confianza de los clientes y fuimos encontrando nuestra identidad", describió.

Risso dijo también que las librerías pequeñas son insostenibles en competencia con las grandes.

"La situación económica en general vemos que está complicada. Los costos son muy caros en Uruguay y el mercado chico. También hay mucha competencia hoy en día, particular la competencia en cuanto al precio de los libros nuevos, con las grandes cadenas, a nosotros nos ha complicado muchísimo. Identificamos que es el factor número uno por el cual cerramos y el factor número uno que ha afectado también nuestro crecimiento a lo largo de estos cuatro años. No podemos competir en precio con lugares que te hacen un 25% de descuento", explicó.