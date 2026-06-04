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Homicidio en san josé

Una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata y hay un hombre de 21 años detenido

Ambos jóvenes se conocían. El ataque fue cometido con un arma blanca en la noche de este miércoles en Ciudad del Plata.

Foto: Subrayado. Ciudad del Plata, San José.

Foto: Subrayado. Ciudad del Plata, San José.

Una joven de 19 años fue asesinada en la calle, en Ciudad del Plata, tras ser atacada con un arma blanca. El principal sospechoso, un joven de 21 años, se entregó ante la Policía y está a disposición de la Fiscalía de Libertad.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el homicidio ocurrió sobre las 21 horas de este miércoles en una calle del barrio San Fernando, a pocas cuadras del Hospitalito de Ciudad del Plata.

Ambos jóvenes se conocían: habían sido compañeros de estudio y vivían en el mismo barrio. Tras el crimen, el joven se presentó en el Hospitalito, contó lo ocurrido, dijo que él fue el agresor y fue arrestado por la Policía.

Foto: Subrayado. Calle Andes, Centro de Montevideo.
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En la escena fue incautada el arma blanca utilizada. La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

La Jefatura de Policía de San José informó que recibió varios llamados al 911 de personas que informaban que el hombre estaba agrediendo a la víctima en las calles Rivera y Treinta y Tres. "Se envió un móvil policial de forma inmediata", aseguró.

Agregó que no había un vínculo afectivo entre ambos jóvenes ni denuncias previas.

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