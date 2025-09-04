"Una buena ley que debe adecuarse al nuevo perfil poblacional que hay hoy", dijo Briozzo sobre el aborto

El subsecretario de Salud Pública , Leonel Briozzo , afirmó que la ley del aborto es "buena, que ha llevado a la práctica segura, accesible e infrecuente del aborto".

En ese sentido, destacó las bajas tasas de aborto en el país pero afirmó que la ley debe adecuarse.

"Uruguay es un país con las menores tasas de aborto, cada mil mujeres entre 15 y 44 años de todo el mundo, comparado con los países de Europa occidental, que han despenalizado el aborto hace 50 años, como Francia. Es muy segura y es accesible en todo el Sistema Integrado de Salud y en todo el territorio nacional. Es una buena ley que debe adecuarse al nuevo perfil poblacional que hay hoy en el Uruguay", señaló.

Al respecto, mencionó la necesidad de cambios normativos y "reconocer que somos una sociedad de inmigrantes y tenemos que darles cabida a las mujeres migrantes para que puedan hacer uso de la ley". No acceden durante su primer año de residencia.

"Hay cuestiones de la ley que realmente no se aplican, como los cinco días de reflexión, que no sirven, porque no cambian la decisión de la paciente, que ya tiene la decisión de interrumpir el embarazo, y por lo tanto creemos que sería necesario rever", dijo.