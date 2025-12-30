Una bebé y sus padres resultaron lesionados tras chocar en moto con una camioneta que se dio a la fuga

Una pareja y una bebé que iban en una moto resultaron heridas luego de protagonizar un choque frontal con una camioneta .

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 22:30 horas de lunes en el cruce de las calles Agraciada y Santa Rosa en el barrio La Tablada, en la ciudad de Salto.

La persona que conducía la camioneta huyó del lugar, mientras que los tres ocupantes de la moto quedaron tendidos en el suelo con graves heridas.

La bebé de un año terminó internada con politraumatismos y traumatismo encefalocraneano sin pérdida de conocimiento. El padre de la niña y conductor de la moto resultó politraumatizado leve, mientras que la madre de bebé, que la llevaba en brazos, sufrió traumatismo encefalocraneano con amnesia del episodio. La menor está fuera de peligro.

La Policía de Salto trata de ubicar a la persona que conducía la camioneta que se fugó tras el siniestro.