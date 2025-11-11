Un venezolano fue imputado por homicidio en Cerrito de la Victoria; Policía cree que fue caso de justicia por mano propia

Un hombre de 25 años, sin antecedentes penales, robó la moto de un delivery y la puso a la venta en la plataforma Marketplace. Allí, acordó la venta con una persona y el pasado 24 de octubre se iban a encontrar para concretarla.

Sin embargo, cuatro personas fueron en motos, le dispararon y lo mataron. Esa es la hipótesis que maneja el Departamento de Homicidios sobre el crimen que ocurrió en Rafael Hortiguera y Francisco Romero, en el Cerrito de la Victoria.

La hipótesis de que el crimen es un caso de justicia por mano propia es resultado del trabajo del Departamento de Homicidios que este lunes realizó allanamientos y detuvo a un ciudadano venezolano de 26 años que finalmente fue imputado como coautor del homicidio y fue a prisión preventiva hasta el 30 de marzo, mientras continúa la investigación.

Por el crimen, hay otro ciudadano venezolano de 25 años que tiene medidas sustitutivas y otros dos que están requeridos por la Policía, entre los que presume que está quien disparó y mató al hombre de 25 años.