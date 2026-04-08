Un uruguayo y un brasileño con alerta roja de Interpol que cumplían condena en San José, fueron extraditados a Brasil

Dos hombres que cumplían condena en la Unidad 3 del INR fueron extraditados a Brasil.

Los individuos, de 31 y 35 años, estaban en el Penal de Libertad de San José y fueron entregados en Rivera a personal policial de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Brasil para ser extraditados.

El hombre de iniciales K.M.S., ciudadano uruguayo, de 31 años, era poseedor de una notificación roja emitida por Interpol Brasil por un delito de robo agravado.

El segundo de iniciales T.U.L.R., brasileño, de 35 años, poseía una notificación roja emitida por Interpol Brasil por un delito de homicidio calificado.

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